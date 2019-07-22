310-я ракетка мира из России не смогла выйти во второй круг турнира в Юрмале

Российская теннисистка Камилла Рахимова не смогла выйти во второй круг грунтового турнира категории International в Юрмале. В матче первого круга 310-я ракетка мира Рахимова, получившая «уайлд-кард» от организаторов, потерпела поражение от Дианы Марцинкевич из Латвии со счётом 4:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 13 минут. 17-летняя Рахимова 1 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 4. Марцинкевич подала 4 эйса, 5 раз ошиблась на подаче и реализовала 5 брейков.

За выход в четвертьфинал грунтового турнира категории International в Юрмале Марцинкевич сыграет с победительницей матча между шестой сеяной, россиянкой Анастасией Потаповой, и Барбарой Хаас из Австрии, начавшей соревнования с квалификации.