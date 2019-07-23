Американская баскетболистка научила Кирьоса новым трюкам

Австралийский теннисист Ник Кирьос пообщался с американкой Шерелл "Торч" Джордж, представительницей шоу-команды «Гарлем Глоубтроттерс», которая специализируется на различных баскетбольных трюках. Уроженец Канберры признался, что следил за выступлениями этой команды с детства. Джордж показала Нику несколько эффектных трюков с мячом.



«Было очень весело. Очевидно, что я не могу жить без баскетбола. Я всегда слежу за событиями в этом виде спорта. Оказаться рядом с Торч, которая играла в женской НБА, это потрясающе. Она научила меня новым трюкам. Было круто», — приводит слова Кирьоса официальный сайт тура.

Видео доступно в «твиттере» ATP.

24-летний Кирьос за карьеру выиграл 5 турниров ATP в одиночном разряде. В рейтинге ATP он занимает 48-ю строчку.