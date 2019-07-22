Кирьос поругался с Кукушкиным в «Инстаграме»

Австралийский теннисист Ник Кирьос вступил в словесную перепалку с представителем Казахстана Михаилом Кукушкиным. Всё началось с того, что в «инстаграме» ATP было опубликовано фото Кирьоса с подписью: «Подача с руки: тактика или проблема?»

Кукушкин в комментарии дал негативную оценку, на что Ник отреагировал: «Не переживай, чувак. Мне не нужно было использовать это, когда я уделал тебя в Дубае».

Михаил написал: «Это был мой ответ касательно подачи с руки, а не тебя. Не стоит грубить другим без причины». Кирьос ответил: «Не уверен, что напоминание о теннисном матче — это грубость. Я просто высказал тебе своё мнение о нашей игре и об использовании подачи с руки».

Во втором круге турнира в Дубае в 2016 году Кирьос победил Кукушкина со счётом 6:3, 6:2.

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