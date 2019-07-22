Кирьос поругался с Кукушкиным в «Инстаграме»

Австралийский теннисист Ник Кирьос вступил в словесную перепалку с представителем Казахстана Михаилом Кукушкиным. Всё началось с того, что в «инстаграме» ATP было опубликовано фото Кирьоса с подписью: «Подача с руки: тактика или проблема?»
Кукушкин в комментарии дал негативную оценку, на что Ник отреагировал: «Не переживай, чувак. Мне не нужно было использовать это, когда я уделал тебя в Дубае».
Михаил написал: «Это был мой ответ касательно подачи с руки, а не тебя. Не стоит грубить другим без причины». Кирьос ответил: «Не уверен, что напоминание о теннисном матче — это грубость. Я просто высказал тебе своё мнение о нашей игре и об использовании подачи с руки».
Во втором круге турнира в Дубае в 2016 году Кирьос победил Кукушкина со счётом 6:3, 6:2.
- 22 июля 2019
-
12:11
-
11:10
-
10:45
-
09:20
-
09:16
-
09:11
-
01:07
- 21 июля 2019
-
23:27
-
23:15
-
21:28
-
20:12
-
19:06
-
18:56
-
13:25
-
11:51
-
09:38
-
00:23
- 20 июля 2019
-
22:39
-
22:23
-
19:15
-
17:30
-
16:26
-
13:47
-
11:10
-
09:40
-
09:16
-
00:50
- 19 июля 2019
-
22:58
-
20:13
-
18:52
-
16:54
-
15:21
-
14:51
-
13:40
-
12:37