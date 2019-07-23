Машина врезалась в золотой почтовый ящик Энди Маррея

Золотой почтовый ящик, который был установлен в Данблейне в честь победы британца Энди Маррея на Олимпийских играх 2012 года, был снесён автомобилем, сообщает Yahoo Sport UK.

В заявлении полиции говорится: «Автомобиль „Мерседес“ врезался в почтовый ящик. Женщина-водитель получила небольшие повреждения, но медицинская помощь ей не потребовалась. Обстоятельства дела выясняются».

В почтовом ведомстве так отреагировали на произошедшее: «Мы в курсе, что золотой почтовый ящик Энди Маррея был снесён, и постараемся восстановить его в прежнем виде как можно скорее».

Фото с места происшествия доступно в «твиттере» Скотта Аберкромби.

Джуди Маррей, мать Энди Маррея, узнав об инциденте, написала в «Твиттере»: «О нет».