Машина врезалась в золотой почтовый ящик Энди Маррея
Золотой почтовый ящик, который был установлен в Данблейне в честь победы британца Энди Маррея на Олимпийских играх 2012 года, был снесён автомобилем, сообщает Yahoo Sport UK.
В заявлении полиции говорится: «Автомобиль „Мерседес“ врезался в почтовый ящик. Женщина-водитель получила небольшие повреждения, но медицинская помощь ей не потребовалась. Обстоятельства дела выясняются».
В почтовом ведомстве так отреагировали на произошедшее: «Мы в курсе, что золотой почтовый ящик Энди Маррея был снесён, и постараемся восстановить его в прежнем виде как можно скорее».
Фото с места происшествия доступно в «твиттере» Скотта Аберкромби.
Джуди Маррей, мать Энди Маррея, узнав об инциденте, написала в «Твиттере»: «О нет».
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