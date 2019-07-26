Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Джокович вслед за Федерером снялся с «Мастерса» в Монреале

Джокович вслед за Федерером снялся с «Мастерса» в Монреале
Теннис / ATP 0

Первая ракетка мира серб Новак Джокович и аргентинец Хуан-Мартин дель Потро снялись с турнира серии «Мастерс-1000», который стартует в Монреале (Канада) 5 августа, сообщает официальный сайт тура.

По словам четырёхкратного чемпиона Джоковича, ему нужно больше времени на восстановление после победы на Уимблдоне.

«К сожалению, я вынужден объявить, что решил сняться с турнира в Монреале. Получив поддержку команды, я решил, что моему организму требуется больше времени на отдых и восстановление перед возвращением на корт. Я люблю Канаду. У меня много друзей, благодаря которым я чувствую себя там как дома. С нетерпением буду ждать возможности вернуться на турнир в Монреале», — сказал Джокович.

12-я ракетка мира дель Потро продолжает восстанавливаться после операции на колене.

«Мы желаем ему скорейшего восстановления. Будем ждать его возвращения на корт в ближайшем будущем», — сказал директор турнир Юджин Лапьерр.

Ранее швейцарец Роджер Федерер сообщил, что не выступит в Монреале.

Федерер не сыграет на турнире в Монреале
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент