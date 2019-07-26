Джокович вслед за Федерером снялся с «Мастерса» в Монреале

Первая ракетка мира серб Новак Джокович и аргентинец Хуан-Мартин дель Потро снялись с турнира серии «Мастерс-1000», который стартует в Монреале (Канада) 5 августа, сообщает официальный сайт тура.
По словам четырёхкратного чемпиона Джоковича, ему нужно больше времени на восстановление после победы на Уимблдоне.
«К сожалению, я вынужден объявить, что решил сняться с турнира в Монреале. Получив поддержку команды, я решил, что моему организму требуется больше времени на отдых и восстановление перед возвращением на корт. Я люблю Канаду. У меня много друзей, благодаря которым я чувствую себя там как дома. С нетерпением буду ждать возможности вернуться на турнир в Монреале», — сказал Джокович.
12-я ракетка мира дель Потро продолжает восстанавливаться после операции на колене.
«Мы желаем ему скорейшего восстановления. Будем ждать его возвращения на корт в ближайшем будущем», — сказал директор турнир Юджин Лапьерр.
Ранее швейцарец Роджер Федерер сообщил, что не выступит в Монреале.
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