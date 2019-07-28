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Шарапова две недели тренировалась в Италии у наставника Чорича

Шарапова две недели тренировалась в Италии у наставника Чорича
Теннис / US Open 2019 0

Российская теннисистка Мария Шарапова после травмы, полученной на Уимблдоне, и до старта турниров US Open – серии провела две недели в Тоскане, где тренировалась под руководством итальянского специалиста Риккардо Пьятти. Её спарринг-партнёром был молодой итоальянский теннисист Янник Синнер, сообщает Ubitennis.

На данный момент Пьятти является тренером хорвата Борны Чорича, однако под его руководством какое-то время тренировались и куда более известные теннисисты. Среди них серб Новак Джокович, француз Ришар Гаске, канадец Милош Раонич, хорват Иван Любичич и швейцарец Стэн Вавринка.

Рейтинг Шараповой, упавший в 2019 году из-за травм, не позволяет россиянке заявляться на ряд турниров US Open – серии, однако россиянка надеется на «уайлд-кард». В заявочном списке участников US Open имя Шараповой присутствует.

Сегодня после окончания запланированных тренировок Пьятти опубликовал фото с Шараповой на своей странице в «Твиттере».

«Спасибо, Мария! Для меня было честью работать с вами и приятно узнать вас как личность. Удачи!» — написал Пьятти.

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