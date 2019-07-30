Федерер: поначалу мне было сложно принимать поведение Хьюитта
Швейцарский теннисист Роджер Федерер признался, что некоторое время его раздражала манера австралийца Ллейтона Хьюитта бурно праздновать успехи в розыгрышах.
«Поначалу мне было сложно принимать его поведение на корте. Я думал: „Почему он так делает у меня на глазах. Не чересчур ли это?“ Мне казалось, что он имеет что-то против меня лично. Но затем я осознал, что он так делает, чтобы завести себя», — приводит слова Федерера Tennis World USA.
Хьюитт объявил о завершении карьеры в 2016 году, но позднее стал иногда выступать в парном разряде. Ллейтон — двукратный чемпион турниров серии «Большого шлема», обладатель 30 титулов, включая две победы на Итоговых чемпионатах АТР.
На счету Роджера 20 титулов на мэйджорах.
Президент Федерации тенниса Италии: я бы не хотел быть таким, как Федерер
- 30 июля 2019
-
16:36
-
15:43
-
14:40
-
14:07
-
13:58
-
13:00
-
12:23
-
11:13
-
10:31
-
09:47
-
09:09
-
08:27
-
08:17
-
00:59
- 29 июля 2019
-
23:51
-
22:58
-
22:29
-
21:21
-
20:19
-
18:20
-
17:37
-
16:29
-
15:33
-
14:22
-
13:42
-
12:27
-
11:20
-
10:33
-
09:21
-
09:17
-
09:12
-
09:04
-
00:04
- 28 июля 2019
-
22:59
-
22:15
Партнерский контент