Федерер: поначалу мне было сложно принимать поведение Хьюитта

Швейцарский теннисист Роджер Федерер признался, что некоторое время его раздражала манера австралийца Ллейтона Хьюитта бурно праздновать успехи в розыгрышах.

«Поначалу мне было сложно принимать его поведение на корте. Я думал: „Почему он так делает у меня на глазах. Не чересчур ли это?“ Мне казалось, что он имеет что-то против меня лично. Но затем я осознал, что он так делает, чтобы завести себя», — приводит слова Федерера Tennis World USA.

Хьюитт объявил о завершении карьеры в 2016 году, но позднее стал иногда выступать в парном разряде. Ллейтон — двукратный чемпион турниров серии «Большого шлема», обладатель 30 титулов, включая две победы на Итоговых чемпионатах АТР.

На счету Роджера 20 титулов на мэйджорах.