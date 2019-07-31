Иванишевич продолжит работать в качестве тренера Джоковича
Бывший хорватский теннисист Горан Иванишевич продолжит сотрудничество с первой ракеткой мира из Сербии Новаком Джоковичем. Как сообщает Total Croatia News, пара в эти дни вместе работает в Испании.
Ранее сообщалось, что Иванишевич пробудет в команде Джоковича лишь в первую неделю Уимблдона, после чего вернётся в Хорватию, где занимает должность директора соревнований в Умаге. До работы с Новаком хорват тренировал Томаша Бердыха, Милоша Раонича и Марина Чилича.
«Многое может измениться, когда вас в команду зовёт Джокович. Для меня такое предложение является признанием моей тренерской деятельности. Новак не зовёт в свою команду кого угодно. Рад, что главный тренер Джоковича Марьян Вайда согласен с его решением», — заявил Иванишевич.
Тренировать Джоковича будет Иванишевич
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