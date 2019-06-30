Тренировать Джоковича будет Иванишевич

Победитель Уимблдона 2001 года в мужском одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира хорват Горан Иванишевич войдёт в тренерский штаб сербского теннисиста Новака Джоковича, сообщает Ubitennis.

«Я пытаюсь выполнить некоторые из моих предыдущих обязательств, но, вероятно, смогу остаться на Уимблдоне только на первую неделю. Новак выглядит готовым. Если всё в порядке, я думаю, у него есть большие шансы защитить здесь свой титул», — сказал Иванишевич.

Напомним, что первый номер посева на Уимблдоне получил действующий чемпион соревнований, первая ракетка мира Джокович, вторым, невзирая на рейтинг, стал швейцарец Роджер Федерер. Испанец Рафаэль Надаль стал третьим номером посева.



Турнир пройдёт с 1 по 14 июля. В финале прошлогоднего розыгрыша соревнований Джокович выиграл у представителя ЮАР Кевина Андерсона со счётом 6:2, 6:2, 7:6 (7:3).