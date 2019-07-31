В 2020 году в центре Белграда будет открыт музей Новака Джоковича

Срджан Джокович, отец первой ракетки мира сербского теннисиста Новака Джоковича, рассказал, что в 2020 году в Белграде будет открыт музей его сына, несколько недель назад в пятый раз выигравшего Уимблдон. Новак завоевал 16-й титул турнира «Большого шлема», обыграв швейцарца Роджера Федерера на тай-брейке решающего сета.
«То, что произошло несколько недель назад на Уимблдоне, — фантастика. Новак ещё раз доказал, что силён не только физически, но и умственно. Благодаря своему психологическому настрою он сумел вытащить этот ужасно тяжёлый матч. Теперь мы приедем на вторую неделю US Open и будем горячо поддерживать его, чтобы он вновь доказал, что лучший в мире.
А в следующем году мы откроем музей в центре города, который вызовет огромный интерес со стороны местных и иностранных туристов, особенно китайцев. Новак чрезвычайно популярен в Китае», — приводит слова Срджана Джоковича RTS.
Музей Джоковича будет расположен на улице князя Михаила, в исторической части города.
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