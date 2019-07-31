Сафин: теннис дал хороший старт по жизни, отгородил от проблем 90-х годов

Бывшая первая ракетка мира, победитель двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Марат Сафин рассказал, что значит теннис в его жизни.

«Думаю, мне повезло. Я никогда не хотел быть теннисистом, в детстве мечтал быть футболистом «Спартака». Но поскольку матушка у меня была тренером, шансов стать футболистом у меня не было – и слава богу, что не получилось. Мне теннис дал хороший старт по жизни. Если бы не теннис, то, конечно, было бы очень тяжело. Криво-косо, но я благодарен родителям, что они настояли на этом. Это реально большой плюс для меня был.

А иначе я даже не понимаю, что делать было. Сам понимаешь, 90-е годы, что нас ждало, непонятно. Можно было попасть в любые дурацкие ситуации, и непонятно, как бы все это закончилось. Если живой бы остался, это уже хорошо. У всех есть друзья, которые остались в 90-х. У меня одноклассник, с которым я сидел за партой, неудачно сходил на дело, сел на шесть лет. Поэтому спорт отгородил от этих проблем», — сказал Сафин в программе «Тает лёд».