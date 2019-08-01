Четвертьфиналист Уимблдона назвал игрока, который победит Надаля и Джоковича
Аргентинец Гидо Пелья оценил уровень представителей молодого поколения в большом теннисе. Особенно он выделил 18-летнего канадца Феликса Оже-Альяссима.
«Я не играл с Циципасом или Оже-Альяссимом, только со Зверевым. Думаю, Саша станет первой ракеткой мира.
Что касается Оже-Альяссима, то он пока ещё очень молод. В перспективе именно он может победить Надаля и Джоковича.
Есть ещё Тим. Он тоже будет на вершине. На грунте он будет доминировать после ухода Надаля, однако на других поверхностях ему придётся тяжелее», — цитирует Пелью ESPN.
В настоящее время Оже-Альяссим является 22-й ракеткой мира. В текущем сезоне он провёл 51 матч, добыв 34 победы. На «Мастерсе» в Майами он сумел дойти до полуфинала.
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