Пелья: Зверев станет первой ракеткой мира

24-я ракетка мира аргентинец Гидо Пелья поделился мыслями о новом поколении теннисистов и их дальнейших перспективах.
«Мне не доводилось встречаться на корте с Циципасом или Оже-Альяссимом. Пока играл только со Зверевым. Думаю, Зверев станет первой ракеткой мира. Оже-Альяссим очень молод. Он способен победить Надаля и Джоковича, но в этом и следующем годах он ещё только набирается опыта, у него всё впереди. Ему всего 18 или 19 лет.
Тим тоже продолжит находиться в числе лучших. Но доминировать он будет на грунте, в то время как на других поверхностях ему предстоит напряжённая борьба», — приводит слова Пельи Tennis World USA.
Напомним, в обновлённом рейтинге ATP австриец Доминик Тим и немец Александр Зверев сохранили четвёртую и пятую строчки соответственно, а 18-летний канадец Феликс Оже-Альяссим отыграл одну позицию, переместившись на 22-е место.
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