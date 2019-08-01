Свитолина: уделяю много внимания внешности. Играю лучше, когда хорошо выгляжу

Седьмая ракетка мира украинка Элина Свитолина рассказала, как ухаживает за собой во время соревнований.



«Уделяю много внимания внешности в период соревнований, так как на корте тебя хорошо видно, и зрителям должно быть приятно наблюдать за спортсменом. Это, безусловно, часть имиджа, часть меня, и мне нравится выглядеть хорошо. Я даже играю лучше, когда готова на 100% не только физически, но и внешне.



Подготовка не занимает много времени, но перед большими соревнованиями у меня есть обязательный СПА-ритуал. Посещаю своего мастера по волосам, делаю серию масок — ведь на корте мы много потеем, поэтому важно подготовить и очистить кожу, чтобы она была сияющей и здоровой, хожу на массаж. Краситься перед выходом на корт бессмысленно из-за сумасшедшего движения и жары. Тем более кожа должна дышать, а не страдать под слоем тонального крема, поэтому основной упор — на уход», — приводит слова Свитолиной Jetsetter.ua.

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