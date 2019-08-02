Младенович рассказала об отношениях с Тимом
Французская теннисистка Кристина Младенович призналась, что счастлива состоять в отношениях с австрийцем Домиником Тимом.
«Мне очень повезло с этими отношениями. Конечно, во многих смыслах помогает то, что рядом человек, который понимает твою работу и жертвы, на которые ты идёшь. Нелегко всё время быть вдалеке от своего возлюбленного. Но я думаю, что понимание и любовь гораздо мощнее этого. Мы очень уважаем друг друга. Так что мне повезло», — приводит слова Младенович Tennis Atlantic.
Сегодня, 2 августа, Кристина Младенович в четвертьфинале турнира в Вашингтоне (США) сыграет с россиянкой Анной Калинской. Доминик Тим в полуфинале соревнований в Кицбюэле (Австрия) встретится с представителем Италии Лоренцо Сонего.
Калинская и Младенович сразятся за выход в полуфинал турнира в Вашингтоне
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