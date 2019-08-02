Иснер объяснил, почему устроил опрос о Федерере и Надале

Американский теннисист Джон Иснер рассказал, почему в преддверии полуфинала Уимблдона между швейцарцем Роджером Федерером и испанцем Рафаэлем Надалем запустил опрос в «Твиттере» о победителе матча.

«Обычно я не так много пишу в „Твиттере“ о теннисе. Однако настанет время, когда эти легенды больше не будут играть друг с другом. Я чувствую, что всем теннисным болельщикам нужно наслаждаться этими моментами и осознавать, в какую удивительную эру мы живём», — приводит слова Иснера Tennis.com.

В полуфинале Уимблдона Федерер победил Надаля со счётом 7:6 (7:3), 1:6, 6:3, 6:4. В финале 37-летний уроженец Безаля проиграл представителю Сербии Новаку Джоковичу — 6:7 (5:7), 6:1, 6:7 (4:7), 6:4, 12:13 (3:7).