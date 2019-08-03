Соболенко вышла в полуфинал турнира в Сан-Хосе, взяв верх над Суарес-Наварро

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира категории Premier в Сан-Хосе. В четвертьфинальном матче вторая сеяная Соболенко одержала волевую победу над шестой ракеткой соревнований, испанкой Карлой Суарес-Наварро, со счётом 3:6, 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 53 минуты. Соболенко 6 раз подала навылет, допустила 9 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 14. Суарес-Наварро подала 3 эйса, дважды ошиблась на подаче и реализовала 5 брейков.
Счёт в личном противостоянии Соболенко и Суарес-Наварро в официальных матчах стал 3-0 в пользу белорусской теннисистки.
За выход в финал Соболенко сыграет с победительницей матча между пятой сеяной, хорваткой Донной Векич, и американкой Кристи Эрим Анн, начавшей соревнования с квалификации.
- 3 августа 2019
-
00:17
- 2 августа 2019
-
23:50
-
21:44
-
21:14
-
20:56
-
20:35
-
18:16
-
16:50
-
16:34
-
15:40
-
15:11
-
14:03
-
13:23
-
12:54
-
12:11
-
11:53
-
11:29
-
11:04
-
10:33
-
09:38
-
09:10
-
08:24
-
08:17
-
02:55
-
00:23
- 1 августа 2019
-
23:08
-
22:52
-
22:09
-
21:41
-
21:16
-
18:31
-
18:19
-
17:40
-
17:24
-
16:31