Соболенко вышла в полуфинал турнира в Сан-Хосе, взяв верх над Суарес-Наварро

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира категории Premier в Сан-Хосе. В четвертьфинальном матче вторая сеяная Соболенко одержала волевую победу над шестой ракеткой соревнований, испанкой Карлой Суарес-Наварро, со счётом 3:6, 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 53 минуты. Соболенко 6 раз подала навылет, допустила 9 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 14. Суарес-Наварро подала 3 эйса, дважды ошиблась на подаче и реализовала 5 брейков.

Счёт в личном противостоянии Соболенко и Суарес-Наварро в официальных матчах стал 3-0 в пользу белорусской теннисистки.

За выход в финал Соболенко сыграет с победительницей матча между пятой сеяной, хорваткой Донной Векич, и американкой Кристи Эрим Анн, начавшей соревнования с квалификации.