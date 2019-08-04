Провал Калинской в 3-м сете, успех Джорджи — в обзоре полуфиналов в Вашингтоне
Российская теннисистка Анна Калинская не сумела выйти в финал турнира в Вашингтоне. В полуфинале 20-летняя спортсменка, начавшая соревнования с квалификации, потерпела поражение от американки Джессики Пегулы со счётом 3:6, 6:3, 1:6. Встреча продолжалась 1 час 38 минут.
В другом полуфинале итальянка Камила Джорджи за 1 час 27 минут со счётом 7:6 (7:5), 6:2 взяла верх над американкой Кэти Макнелли, занимающей на данный момент 150-ю строчку рейтинга WTA. Ранее Макнелли не проходила и круга в профессиональном туре.
В 2018 году победительницей турнира в Вашинтоне стала россиянка Светлана Кузнецова, которая в этом сезоне не смогла защитить титул из-за проблем с получением американской визы.
Видео доступно на «Чемпионате».
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