Соболенко уступила Чжэн Сайсай в финале турнира в Сан-Хосе
В финале турнира в Сан-Хосе (США) представительница Беларуси Арина Соболенко, посеянная под вторым номером, в двух сетах уступила китаянке Чжэн Сайсай со счётом 3:6, 6:7 (3:7). Продолжительность встречи составила 1 час 6 минут.
21-летняя уроженка Минска выполнила 1 эйс, 8 раз ошиблась на подаче и реализовала 3 брейк-пойнта из 7. В активе Чжэн Сайсай, занимающей 55-е место в рейтинге WTA, 1 подача навылет, 5 двойных ошибок и 5 сделанных брейков из 5 попыток.
Для 25-летней Чжэн Сайсай это самый крупный титул в карьере. Все предыдущие титулы китаянка завоевала на территории Китая на турнирах уровня ITF и «челленджерах».
В 2018 году соревнования выиграла румынка Михаэла Бузэрнеску, которая в финале взяла верх над Саккари.
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