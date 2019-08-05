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Соболенко уступила Чжэн Сайсай в финале турнира в Сан-Хосе

Соболенко уступила Чжэн Сайсай в финале турнира в Сан-Хосе
Теннис / WTA 0

В финале турнира в Сан-Хосе (США) представительница Беларуси Арина Соболенко, посеянная под вторым номером, в двух сетах уступила китаянке Чжэн Сайсай со счётом 3:6, 6:7 (3:7). Продолжительность встречи составила 1 час 6 минут.

21-летняя уроженка Минска выполнила 1 эйс, 8 раз ошиблась на подаче и реализовала 3 брейк-пойнта из 7. В активе Чжэн Сайсай, занимающей 55-е место в рейтинге WTA, 1 подача навылет, 5 двойных ошибок и 5 сделанных брейков из 5 попыток.

Для 25-летней Чжэн Сайсай это самый крупный титул в карьере. Все предыдущие титулы китаянка завоевала на территории Китая на турнирах уровня ITF и «челленджерах».

В 2018 году соревнования выиграла румынка Михаэла Бузэрнеску, которая в финале взяла верх над Саккари.

05 августа 2019 года, понедельник. 02:10 МСК
Сан-Хосе. Финал
Матч окончен
Чжэн Сайсай
55
Китай
Чжэн Сайсай
Ч. Сайсай
2 : 0
Арина Соболенко
10
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
1 2 3
           
6 7 7  
3 6 3  
           
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