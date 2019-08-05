Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Оренбург». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Федерер проводит 1000-ю неделю кряду в топ-50 рейтинга АТР

Федерер проводит 1000-ю неделю кряду в топ-50 рейтинга АТР
Теннис / ATP 0

Третья ракетка мира, 37-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер, записал на свой счёт ещё одно красивое достижение. Неделя с 5 по 11 августа стала 1000-й кряду для 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» в топ-50 рейтинга АТР. Федерер первым достиг этого рекорда. Ближайший преследователь, американец Джимми Коннорс, входил в число 50 лучших теннисистов мира 873 недели, ещё один представитель США Джон Макинрой – 827 недель. Из действующих теннисистов ближе всего к этому достижению Федерера подобрался испанец Рафаэль Надаль, на счету которого 758 недель подряд в топ-50.

В настоящий момент последним турниром, в котором принял участие Федерер, стал Уимблдон. Роджер был близок к 21-му титулу, но в финале на тай-брейке решающего сета уступил первой ракетке мира, сербу Новаку Джоковичу.

Федерер и Джокович оставили Надаля в Канаде наедине с молодежью
Халеп и Надаль попробуют защитить титулы в Торонто и Монреале. Россиянки Кузнецова и Павлюченкова попали в основу после снятия соперниц.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент