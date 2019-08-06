Кузнецова в первом матче за месяц победила Сиюй Ван

Российская теннисистка Светлана Кузнецова (WC), на прошлой неделе пропустившая турнир в Вашингтоне из-за проблем с американской визой, вышла во второй раунд соревнований категории Premier 5 в Торонто (Канада), нанеся поражение китаянке Сиюй Ван (Q) в двух партиях — 6:2, 6:4.
Поединок продолжался 1 час 9 минут. Теннисистки ни разу не подали навылет. Кузнецова допустила 1 двойную ошибку и реализовала 3 брейк-пойнта из 3. У Ван было 7 двойных ошибок и 1 упущенный брейк-пойнт.
Во втором раунде Светлана встретится либо с американкой Мэдисон Кис (14), либо с хорваткой Донной Векич.
Действующей чемпионкой турнира является румынка Симона Халеп. В финале она обыграла американку Слоан Стивенс в трёх партиях. Напомним, что соревнования в Канаде проходят поочерёдно в двух городах — то в Торонто, то в Монреале.
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