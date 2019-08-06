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Кузнецова в первом матче за месяц победила Сиюй Ван

Кузнецова в первом матче за месяц победила Сиюй Ван
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Светлана Кузнецова (WC), на прошлой неделе пропустившая турнир в Вашингтоне из-за проблем с американской визой, вышла во второй раунд соревнований категории Premier 5 в Торонто (Канада), нанеся поражение китаянке Сиюй Ван (Q) в двух партиях — 6:2, 6:4.

Поединок продолжался 1 час 9 минут. Теннисистки ни разу не подали навылет. Кузнецова допустила 1 двойную ошибку и реализовала 3 брейк-пойнта из 3. У Ван было 7 двойных ошибок и 1 упущенный брейк-пойнт.

Во втором раунде Светлана встретится либо с американкой Мэдисон Кис (14), либо с хорваткой Донной Векич.

Действующей чемпионкой турнира является румынка Симона Халеп. В финале она обыграла американку Слоан Стивенс в трёх партиях. Напомним, что соревнования в Канаде проходят поочерёдно в двух городах — то в Торонто, то в Монреале.

06 августа 2019 года, вторник. 01:40 МСК
Торонто. 1-й круг
Матч окончен
Светлана Кузнецова
198
Россия
Светлана Кузнецова
С. Кузнецова
2 : 0
Сиюй Ван
122
Китай
Сиюй Ван
С. Ван
1 2 3
           
6 6  
2 4  
           
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