Павлюченкова добилась волевой победы над Соболенко на старте турнира в Торонто

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова (Alt) одержала волевую победу над белоруской Ариной Соболенко (9) в первом раунде турнира категории Premier 5 в Торонто (Канада) — 3:6, 6:3, 7:5. Анастасия не подала на матч при счёте 5:4, но со второй попытки завершила игру в свою пользу.
Поединок продолжался 2 часа 11 минут. Павлюченкова 4 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и использовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету Соболенко 4 эйса, 8 двойных и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.
Следующей соперницей Анастасии станет латвийка Елена Остапенко. Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017 в первом круге обыграла француженку Каролин Гарсию — 6:3, 6:3.
Действующей чемпионкой турнира является румынка Симона Халеп. В финале она обыграла американку Слоан Стивенс в трёх партиях. Напомним, соревнования в Канаде проходят поочерёдно в двух городах — то в Торонто, то в Монреале.
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