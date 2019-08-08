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Александрова вышла в третий круг турнира в Торонто, где может сыграть с Сереной

Александрова вышла в третий круг турнира в Торонто, где может сыграть с Сереной
Теннис / WTA 0

Екатерина Александрова, вышедшая в основную сетку турнира в Торонто (Канада) через квалификацию, пробилась уже в третий раунд. В матче второго круга она за 1 час и 6 минут обыграла представительницу Китая Чжан Шуай.

В следующем раунде Александрова встретится с победительницей поединка между американкой Сереной Уильямс и бельгийкой Элисе Мертенс.

Ещё одна представительница России Анастасия Павлюченкова проиграла представительнице Латвии Елене Остапенко – 2:6, 6:2, 4:6. Матч продолжался 1 час 49 минут.

Действующей чемпионкой турнира является румынка Симона Халеп. В финале она обыграла американку Слоан Стивенс в трёх партиях. Напомним, что соревнования в Канаде проходят поочерёдно в двух городах — то в Торонто, то в Монреале.

07 августа 2019 года, среда. 22:50 МСК
Торонто. 2-й круг
Матч окончен
Екатерина Александрова
48
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
2 : 0
Чжан Шуай
35
Китай
Чжан Шуай
Ч. Шуай
1 2 3
           
6 6  
4 3  
           
07 августа 2019 года, среда. 22:40 МСК
Торонто. 2-й круг
Матч окончен
Елена Остапенко
82
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
2 : 1
Анастасия Павлюченкова
44
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
1 2 3
           
6 2 6
2 6 4
           
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