Александрова вышла в третий круг турнира в Торонто, где может сыграть с Сереной

Екатерина Александрова, вышедшая в основную сетку турнира в Торонто (Канада) через квалификацию, пробилась уже в третий раунд. В матче второго круга она за 1 час и 6 минут обыграла представительницу Китая Чжан Шуай.



В следующем раунде Александрова встретится с победительницей поединка между американкой Сереной Уильямс и бельгийкой Элисе Мертенс.



Ещё одна представительница России Анастасия Павлюченкова проиграла представительнице Латвии Елене Остапенко – 2:6, 6:2, 4:6. Матч продолжался 1 час 49 минут.



Действующей чемпионкой турнира является румынка Симона Халеп. В финале она обыграла американку Слоан Стивенс в трёх партиях. Напомним, что соревнования в Канаде проходят поочерёдно в двух городах — то в Торонто, то в Монреале.