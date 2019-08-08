Серена Уильямс обыграла Мертенс и сыграет с Александровой в 3-м круге в Торонто

Американская теннисистка Серена Уильямс (8) вышла в третий круг соревнований категории Premier 5 в Торонто (Канада), нанеся поражение бельгийке Элисе Мертенс в двух партиях — 6:3, 6:3.
Поединок продолжался 1 час 16 минут. Серена 3 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. У Мертенс в активе ни одного эйса, допущено 8 двойных ошибок и реализовано 2 брейк-пойнта из 2.
В третьем круге легендарная американка встретится с россиянкой Екатериной Александровой, занимающей 48-е место в рейтинге WTA.
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Действующей чемпионкой турнира является румынка Симона Халеп. В финале она обыграла американку Слоан Стивенс в трёх партиях. Напомним, что соревнования в Канаде проходят поочерёдно в двух городах — то в Торонто, то в Монреале.
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