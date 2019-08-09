Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Серена Уильямс обыграла Александрову в 3-м круге турнира в Торонто

Серена Уильямс обыграла Александрову в 3-м круге турнира в Торонто
Теннис / WTA 0

Екатерина Александрова, вышедшая в основную сетку турнира в Торонто (Канада) через квалификацию, не смогла пробиться в четвертьфинал турнира. В матче третьего круга она уступила американской теннисистке Серене Уильямс (8) в двух партиях — 5:7, 4:6.

Поединок продолжался 1 час 32 минуты. Серена 6 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 17. У Александровой в активе 4 эйса, допущено 11 двойных ошибок и реализовано 3 брейк-пойнта из 5.

В четвертьфинале легендарная американка встретится с победительницей поединка между представительницей Польши Игой Свёнтек и японкой Наоми Осакой.

Действующей чемпионкой турнира является румынка Симона Халеп. В прошлогоднем финале она обыграла американку Слоан Стивенс в трёх партиях. Напомним, что соревнования в Канаде проходят поочерёдно в двух городах — то в Торонто, то в Монреале.

09 августа 2019 года, пятница. 02:00 МСК
Торонто. 3-й круг
Матч окончен
Серена Уильямс
10
США
Серена Уильямс
С. Уильямс
2 : 0
Екатерина Александрова
48
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
1 2 3
           
7 6  
5 4  
           
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент