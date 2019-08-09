Серена Уильямс обыграла Александрову в 3-м круге турнира в Торонто

Екатерина Александрова, вышедшая в основную сетку турнира в Торонто (Канада) через квалификацию, не смогла пробиться в четвертьфинал турнира. В матче третьего круга она уступила американской теннисистке Серене Уильямс (8) в двух партиях — 5:7, 4:6.
Поединок продолжался 1 час 32 минуты. Серена 6 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 17. У Александровой в активе 4 эйса, допущено 11 двойных ошибок и реализовано 3 брейк-пойнта из 5.
В четвертьфинале легендарная американка встретится с победительницей поединка между представительницей Польши Игой Свёнтек и японкой Наоми Осакой.
Действующей чемпионкой турнира является румынка Симона Халеп. В прошлогоднем финале она обыграла американку Слоан Стивенс в трёх партиях. Напомним, что соревнования в Канаде проходят поочерёдно в двух городах — то в Торонто, то в Монреале.
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