Тим рассказал, как благодаря Младенович совершенствует свой французский язык

Четвёртая ракетка мира австрийский теннисист Доминик Тим, который уже пару лет встречается с француженкой Кристиной Младенович, рассказал, как отношения с девушкой помогают ему в изучении французского языка.

«Думаю, мой французский становится лучше с каждым днём. Хотя отвечаю я по-английски. Конечно, недели, проведённые во Франции и франкоговорящих странах, здорово помогают. Могу слышать различные комментарии на французском языке, могу читать некоторые газеты на французском языке. Это мне очень помогает. Стараюсь понемногу учиться каждый день, если не очень ленюсь», — приводит слова Тима Tennis World USA.

На турнире серии «Мастерс 1000» в Монреале Тим в четвертьфинале уступил россиянину Даниилу Медведеву со счётом 3:6, 1:6.