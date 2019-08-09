Хачанов обыграл А. Зверева и сразится с Медведевым на «Мастерсе» в Монреале

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс 1000» в Монреале. Шестой сеяный Медведев нанёс поражение третьей ракетке турнира Александру Звереву из Германии со счётом 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 14 минут.
Хачанов 5 раз подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. Зверев подал 3 эйса, 8 раз ошибся на подаче и упустил две возможности взять подачу соперника.
Хачанов сравнял счёт в личном противостоянии со Зверевым в официальных матчах – 2-2. Россиянин одержал победу над немецким теннисистом в двух последних встречах – на «Мастерсах» в Париже и Монреале.
За выход в финал «Мастерса» в Монреале Хачанов сразится с соотечественником, Даниилом Медведевым (8). В личном противостоянии восьмой и девятой ракеток мира на данный момент ничья – 1-1. Отметим, Медведев одержал победу над Хачановым по правилам Финалов АТР для игроков до 21 года.
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