Хачанов и Медведев сыграют в первом российском полуфинале «Мастерса» в истории

Российские теннисисты Карен Хачанов и Даниил Медведев сыграют друг с другом в полуфинале турнира серии «Мастерс 1000» в Монреале. Это будет историческое событие, так как впервые в истории «Мастерсов» состоится российский полуфинал.
Медведев в четвертьфинале нанёс поражение четвёртой ракетке мира, австрийцу Доминику Тиму, — 6:3, 6:1, а Хачанов обыграл Александра Зверева из Германии – 6:3, 6:3.
Полуфинал Хачанов – Медведев также означает, что в финале турнира серии «Мастерс» сыграет российский теннисист.
Отметим также, что победитель полуфинала Хачанов – Медведев станет первой ракеткой России. На данный момент выше в рейтинге располагается Карен – восьмая ракетка мира, однако очков за выход в финал «Мастерса» Даниилу хватит, чтобы обойти товарища по команде.
В личном противостоянии россиян на данный момент ничья – 1-1. Отметим, что Медведев одержал победу над Хачановым по правилам Финалов АТР для игроков до 21 года.
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