Бычкова: от Шараповой вообще надо отстать

Бывшая российская теннисистка Екатерина Бычкова прокомментировала смену тренера у пятикратной победительницы турниров «Большого шлема» Марии Шараповой.
Уроженка Нягани во время Открытого чемпионата США будет сотрудничать с Риккардо Пьятти — бывшим тренером первой ракетки мира серба Новака Джоковича. Ранее Шарапова рассталась с Томасом Хогстедтом.
«Мария ищет варианты — того, кто может ей помочь найти мотивацию для продолжения игры. Об этом нигде особо не говорится. Понятно, что к ней повышенное внимание, потому что она медийная персона с определённым набором громких побед. Но это всё уже давно история, несколько лет ничего не происходит. Это агония интереса. Мне кажется, от Маши надо вообще отстать. Пусть она играет, как получается. А если будет результат, тогда и подпитывать интерес», — цитирует Бычкову «Московский комсомолец».
- 10 августа 2019
-
16:05
-
14:35
-
13:41
-
12:47
-
12:19
-
10:35
-
09:22
-
05:11
-
04:30
-
04:00
-
03:46
-
03:34
-
02:49
-
01:05
-
00:52
-
00:16
- 9 августа 2019
-
23:32
-
23:15
-
21:46
-
21:13
-
20:14
-
19:56
-
15:27
-
14:16
-
12:03
-
11:20
-
09:05
-
06:43
-
03:59
-
03:48
-
01:36
-
00:37
- 8 августа 2019
-
21:31
-
19:45
-
18:21