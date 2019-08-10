Бычкова: от Шараповой вообще надо отстать

Бывшая российская теннисистка Екатерина Бычкова прокомментировала смену тренера у пятикратной победительницы турниров «Большого шлема» Марии Шараповой.

Уроженка Нягани во время Открытого чемпионата США будет сотрудничать с Риккардо Пьятти — бывшим тренером первой ракетки мира серба Новака Джоковича. Ранее Шарапова рассталась с Томасом Хогстедтом.

«Мария ищет варианты — того, кто может ей помочь найти мотивацию для продолжения игры. Об этом нигде особо не говорится. Понятно, что к ней повышенное внимание, потому что она медийная персона с определённым набором громких побед. Но это всё уже давно история, несколько лет ничего не происходит. Это агония интереса. Мне кажется, от Маши надо вообще отстать. Пусть она играет, как получается. А если будет результат, тогда и подпитывать интерес», — цитирует Бычкову «Московский комсомолец».