Медведев и Хачанов вместе прилетели на «Мастерс» в Цинциннати

Российские теннисисты Даниил Медведев и Карен Хачанов вместе прилетели из Монреаля в Цинциннати.
На канадском «Мастерсе» соотечественники встречались в первом в истории турниров серии «Мастерс» российском полуфинале. Победу со счётом 6:1, 7:6 одержал Медведев. 12 августа Даниил опередил Карена в рейтинге, став первой ракеткой России и восьмой ракеткой мира. Хачанов опустился на девятую строчку.
«Два дня назад — соперники, сегодня снова друзья», — подписал совместное фото в самолёте Хачанов.
Фото доступно в «Твиттере» Карена Хачанова.
Сетка «Мастерса» в Цинциннати была составлена ещё в соответствии с предыдущим рейтингом, поэтому финалист Монреаля Медведев получил девятый номер посева и в первом круге 13 августа встретится с британцем Кайлом Эдмундом. Восьмой сеяный Хачанов начнёт соревнования со второго круга, где сыграет с победителем матча между австралийцем Ником Кирьосом и итальянцем Лоренцо Сонего.
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