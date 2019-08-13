Кирьос рассказал, что подарит на день рождения Циципасу

Австралийский теннисист Ник Кирьос сообщил, что подарит на день рождения греку Стефаносу Циципасу, которому вчера, 12 августа, исполнился 21 год. Теннисисты сыграют вместе в парном разряде на турнире в Цинциннати (США).

«Что подарю Циципасу на день рождения? Шнурки», — цитирует Кирьоса официальный сайт ATP.

Напомним, на турнире в Вашингтоне (США) у Циципаса во время матча порвался шнурок. Новой обуви в сумке не оказалось, однако на игре присутствовал отец теннисиста с запасными кроссовками. Чтобы побыстрее продолжить встречу, Кирьос выступил в роли болбоя: он забрал с трибун обувь и принёс греку. Подойдя к скамейке, Ник встал на одно колено и преклонил голову перед соперником, чем очень насмешил местных болельщиков.