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Действующая чемпионка турнира в Цинциннати не смогла выйти в третий круг

Действующая чемпионка турнира в Цинциннати не смогла выйти в третий круг
Теннис / WTA 0

Во втором круге турнира в Цинциннати (США) представительница Нидерландов Кики Бертенс, посеянная под пятым номером, в трёх сетах проиграла американке Винус Уильямс со счётом 3:6, 6:3, 6:7 (4:7). Продолжительность встречи составила 2 часа 19 минут.

27-летняя уроженка Ватерингена выполнила 11 эйсов, 6 раз ошиблась на подаче и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. В активе её соперницы 1 подача навылет, 3 двойные ошибки и 5 сделанных брейков.

За выход в четвертьфинал Винус Уильямс поборется либо с хорваткой Донной Векич, либо с представительницей Беларуси Викторией Азаренко.

Таким образом, Бертенс не смогла защитить титул, завоёванный на прошлогоднем турнире. В минувшем сезоне она обыграла в финале румынку Симону Халеп.

13 августа 2019 года, вторник. 21:05 МСК
Цинциннати (ж). 2-й круг
Матч окончен
Кики Бертенс
5
Нидерланды
Кики Бертенс
К. Бертенс
1 : 2
Винус Уильямс
65
США
Винус Уильямс
В. Уильямс
1 2 3
           
3 6 6
6 3 7
           
Александрова вышла во второй круг турнира в Цинциннати и встретится с Халеп
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