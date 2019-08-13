Действующая чемпионка турнира в Цинциннати не смогла выйти в третий круг

Во втором круге турнира в Цинциннати (США) представительница Нидерландов Кики Бертенс, посеянная под пятым номером, в трёх сетах проиграла американке Винус Уильямс со счётом 3:6, 6:3, 6:7 (4:7). Продолжительность встречи составила 2 часа 19 минут.

27-летняя уроженка Ватерингена выполнила 11 эйсов, 6 раз ошиблась на подаче и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. В активе её соперницы 1 подача навылет, 3 двойные ошибки и 5 сделанных брейков.

За выход в четвертьфинал Винус Уильямс поборется либо с хорваткой Донной Векич, либо с представительницей Беларуси Викторией Азаренко.

Таким образом, Бертенс не смогла защитить титул, завоёванный на прошлогоднем турнире. В минувшем сезоне она обыграла в финале румынку Симону Халеп.