Азаренко сыграла с болельщицей в первом круге «Мастерса» в Цинциннати

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко после того, как в первом круге турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США) её соперница швейцарка Белинда Бенчич отказалась продолжать матч, решила не уходить с корта и сыграла с болельщицей.

Азаренко пригласила девушку на корт, дала ей свою ракетку и провела несколько розыгрышей.

Видео доступно на странице Western & Southern Open в «Твиттере».



Во втором круге Азаренко сыграет с хорваткой Донной Векич, которая в первом раунде была сильнее чешки Катержины Синяковой – 6:4, 6:3.

Прошлогодней победительницей «Мастерса» в Цинциннати была представительница Нидерладнов Кики Бертенс. В финале она обыграла румынку Симону Халеп. Бертенс уже не сможет защитить свой титул. В текущем розыгрыше турнира она во втором круге проиграла американке Винус Уильямс.