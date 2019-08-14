Азаренко сыграла с болельщицей в первом круге «Мастерса» в Цинциннати

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко после того, как в первом круге турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США) её соперница швейцарка Белинда Бенчич отказалась продолжать матч, решила не уходить с корта и сыграла с болельщицей.
Азаренко пригласила девушку на корт, дала ей свою ракетку и провела несколько розыгрышей.
Видео доступно на странице Western & Southern Open в «Твиттере».
Во втором круге Азаренко сыграет с хорваткой Донной Векич, которая в первом раунде была сильнее чешки Катержины Синяковой – 6:4, 6:3.
Прошлогодней победительницей «Мастерса» в Цинциннати была представительница Нидерладнов Кики Бертенс. В финале она обыграла румынку Симону Халеп. Бертенс уже не сможет защитить свой титул. В текущем розыгрыше турнира она во втором круге проиграла американке Винус Уильямс.
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