Поражение действующей чемпионки Бертенс — в обзоре женского турнира в Цинциннати

Во втором круге турнира в Цинциннати (США) представительница Нидерландов Кики Бертенс, посеянная под пятым номером, в трёх сетах проиграла американке Винус Уильямс со счётом 3:6, 6:3, 6:7 (4:7). Продолжительность встречи составила 2 часа 19 минут.

Бертенс не смогла защитить титул, завоёванный на прошлогоднем турнире. В минувшем сезоне она обыграла в финале румынку Симону Халеп.



Виктория Азаренко вышла во второй круг турнира после того, как швейцарка Белинда Бенчич не смогла продолжить матч при счёте 6:4, 6:1 в пользу белорусской теннисистки.



Во втором раунде Азаренко сыграет с хорваткой Донной Векич, которая в первом раунде была сильнее чешки Катержины Синяковой – 6:4, 6:3.



Чешская теннисистка Петра Квитова во втором круге уступила представительнице Греции Марии Саккари – 4:6, 6:2, 3:6.



Американка Мэдисон Кис в первом раунде турнира обыграла испанку Гарбинье Мугурусу со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:4 и в следующем круге соревнований встретится с россиянкой Дарьей Касаткиной.