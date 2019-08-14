Поражение действующей чемпионки Бертенс — в обзоре женского турнира в Цинциннати

Во втором круге турнира в Цинциннати (США) представительница Нидерландов Кики Бертенс, посеянная под пятым номером, в трёх сетах проиграла американке Винус Уильямс со счётом 3:6, 6:3, 6:7 (4:7). Продолжительность встречи составила 2 часа 19 минут.
Бертенс не смогла защитить титул, завоёванный на прошлогоднем турнире. В минувшем сезоне она обыграла в финале румынку Симону Халеп.
Виктория Азаренко вышла во второй круг турнира после того, как швейцарка Белинда Бенчич не смогла продолжить матч при счёте 6:4, 6:1 в пользу белорусской теннисистки.
Во втором раунде Азаренко сыграет с хорваткой Донной Векич, которая в первом раунде была сильнее чешки Катержины Синяковой – 6:4, 6:3.
Чешская теннисистка Петра Квитова во втором круге уступила представительнице Греции Марии Саккари – 4:6, 6:2, 3:6.
Американка Мэдисон Кис в первом раунде турнира обыграла испанку Гарбинье Мугурусу со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:4 и в следующем круге соревнований встретится с россиянкой Дарьей Касаткиной.
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