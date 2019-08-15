Кузнецова победила Ястремскую во втором круге турнира в Цинциннати

Российская теннисистка Светлана Кузнецова (WC) вышла в третий круг турнира категории Premier в Цинциннати. В матче второго круга она нанесла поражение украинке Даяне Ястремской со счётом 4:6, 7:6 (9:7), 6:2.

Встреча продолжалась 2 часа 35 минут. Кузнецова 5 раз подала навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 14. Ястремская подала 2 эйса, 8 раз ошиблась на подаче и четыре раза использовала возможность взять подачу соперницы.

За выход в четвертьфинал соревнований Кузнецова сыграет либо с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой, либо с американкой Слоан Стивенс (8).

Прошлогодней победительницей «Мастерса» в Цинциннати была представительница Нидерладнов Кики Бертенс. В финале она обыграла румынку Симону Халеп. Бертенс уже не сможет защитить свой титул. В текущем розыгрыше турнира она во втором круге проиграла американке Винус Уильямс.