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Кузнецова победила Ястремскую во втором круге турнира в Цинциннати

Кузнецова победила Ястремскую во втором круге турнира в Цинциннати
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Светлана Кузнецова (WC) вышла в третий круг турнира категории Premier в Цинциннати. В матче второго круга она нанесла поражение украинке Даяне Ястремской со счётом 4:6, 7:6 (9:7), 6:2.

Встреча продолжалась 2 часа 35 минут. Кузнецова 5 раз подала навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 14. Ястремская подала 2 эйса, 8 раз ошиблась на подаче и четыре раза использовала возможность взять подачу соперницы.

За выход в четвертьфинал соревнований Кузнецова сыграет либо с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой, либо с американкой Слоан Стивенс (8).

Прошлогодней победительницей «Мастерса» в Цинциннати была представительница Нидерладнов Кики Бертенс. В финале она обыграла румынку Симону Халеп. Бертенс уже не сможет защитить свой титул. В текущем розыгрыше турнира она во втором круге проиграла американке Винус Уильямс.

14 августа 2019 года, среда. 23:15 МСК
Цинциннати (ж). 2-й круг
Матч окончен
Светлана Кузнецова
153
Россия
Светлана Кузнецова
С. Кузнецова
2 : 1
Даяна Ястремская
32
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
1 2 3
           
4 7 9 6
6 6 7 2
           
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