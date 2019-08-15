Хачанов – о Кирьосе: он очень талантлив, но иногда у него проблемы с головой

Российский теннисист Карен Хачанов, обыгравший во втором круге «Мастерса» в Цинциннати Ника Кирьоса со счётом 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:2, прокомментировал свою победу и выходки австралийца.

«Он очень талантлив, но иногда у него проблемы с головой. В любом случае, это был действительно сложный матч для меня. Мне пришлось по-настоящему поработать над тем, чтобы добиться победы», — приводит слова Хачанова Tennisnow.

Напомним, в ходе встречи австралийский теннисист устроил перепалку с рефери, за что получил официальное предупреждение. Причиной конфликта стало то, что судья якобы слишком рано включал таймер, отсчитывающий время на подачу.

Счёт в личном противостоянии Хачанова и Кирьоса стал 1-0 в пользу россиянина.

За выход в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати Хачанов сыграет с французом Люка Пуем, который в двух сетах обыграл представителя Канады Дениса Шаповалова — 6:4, 6:4.

Кирьос – судье: покажи мне, что Рафа играет так же быстро, я закрою рот