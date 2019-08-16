Разгромная победа Медведева, разочарование Хачанова — в обзоре игр в Цинциннати
В третьем круге «Мастерса» в Цинциннати (США) российский теннисист Даниил Медведев легко обыграл представителя Германии Ян-Леннарда Штруффа со счётом 6:2, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 5 минут. Следующим соперником Медведева станет соотечественник Андрей Рублёв.
В четвертьфинал турнира не смог пробиться россиянин Карен Хачанов. Он в трёх сетах проиграл французу Люка Пую – 7:6 (7:3), 4:6, 2:6. Спортсмены провели на корте 2 часа. За выход в полуфинал Пуй поспорит с сербом Новаком Джоковичем.
«Мастерс» в Цинциннати с призовым фондом $ 6 735 690 завершится 18 августа. Действующим чемпионом турнира является Джокович. В прошлогоднем финале уроженец Белграда обыграл швейцарца Роджера Федерера.
Видео доступно на «Чемпионате».
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