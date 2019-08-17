Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Кузнецова нашла позитив в задержке с получением американской визы

Кузнецова нашла позитив в задержке с получением американской визы
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Светлана Кузнецова после выхода в финал турнира категории Premier в Цинциннати философски отнеслась к имевшимся у неё проблемам с получением американской визы.

«Думаю, что всегда у всего есть причина. Что-то случилось? Есть причина. Существует причина, по которой у меня долго не было визы.

Может быть, неделя-две ожидания, проведённые дома, помогли мне вернуться, нечто важное произошло в моей жизни, и теперь я чувствую себя лучше. Никогда не знаешь, где найдёшь, где потеряешь. Теперь я понимаю это так, мне так проще думать», — приводит слова Кузнецовой пресс-служба WTA в «Твиттере».

Из-за задержки с получением американской визы Кузнецова не смогла защитить тиул на турнире в Вашингтоне и опустилась на 153-е место в рейтинге WTA. В обновлённом рейтинге WTA после выхода в финал Кузнецова гарантировала себе минимум 62-е место, то есть поднялась сразу на 91 позицию.

Светлана Кузнецова вышла в финал турнира в Цинциннати, обыграв Барти
Россиянку долго не пускали в США, лишив её титула. Но она прилетела и побеждает
Светлана Кузнецова, получив долгожданную визу, выиграла в Америке 4 матча за полторы недели и встретится с одной из звёзд США.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент