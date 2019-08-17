Кузнецова нашла позитив в задержке с получением американской визы

Российская теннисистка Светлана Кузнецова после выхода в финал турнира категории Premier в Цинциннати философски отнеслась к имевшимся у неё проблемам с получением американской визы.
«Думаю, что всегда у всего есть причина. Что-то случилось? Есть причина. Существует причина, по которой у меня долго не было визы.
Может быть, неделя-две ожидания, проведённые дома, помогли мне вернуться, нечто важное произошло в моей жизни, и теперь я чувствую себя лучше. Никогда не знаешь, где найдёшь, где потеряешь. Теперь я понимаю это так, мне так проще думать», — приводит слова Кузнецовой пресс-служба WTA в «Твиттере».
Из-за задержки с получением американской визы Кузнецова не смогла защитить тиул на турнире в Вашингтоне и опустилась на 153-е место в рейтинге WTA. В обновлённом рейтинге WTA после выхода в финал Кузнецова гарантировала себе минимум 62-е место, то есть поднялась сразу на 91 позицию.
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