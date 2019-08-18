Медведев обратился к болельщикам после победы над Джоковичем

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный под девятым номером на «Мастерсе» в Цинциннати (США), поблагодарил болельщиков за поддержку после победы в полуфинальном матче с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем со счётом 3:6, 6:3, 6:3.



Россиянин записал видео для своих поклонников. «Всем привет! Вот это матч! Нереально рад быть в финале. Играть против Новака, великого чемпиона, это всегда удовольствие, а обыграть его – просто невероятно. Надеюсь, третий финал будет удачным. Спасибо вам огромное за поддержку. Без вас это не было бы возможно», — отметил Медведев.

Видео доступно в «твиттере» российского теннисиста.



Соперником Медведева в финале «Мастерса» в Цинциннати станет бельгиец Давид Гоффен (16). Встреча состоится сегодня, 18 августа. Начало – в 23:00 мск.