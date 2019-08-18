Текстовая онлайн-трансляция финала Кузнецова – Кис на турнире в Цинциннати

В финале турнира категории Premier 5 в Цинциннати встретятся россиянка Светлана Кузнецова, получившая «уайлд кард» от организаторов, и 16-я сеяная американка Мэдисон Кис. Поединок поставлен первым запуском на Центральном корте и начнётся в 21:00 по московскому времени.

34-летняя Кузнецова и 24-летняя Кис трижды встречались друг с другом в официальных матчах, и все они остались за американской теннисисткой. Кис побеждала Кузнецову в 2014 – 2016 годах.

На счету Кузнецовой 18 титулов в одиночном разряде, последний из которых завоёван год назад в Вашингтоне. Кис выиграла 4 турнира, в 2019 году американка первенствовала на турнире в Чарльстоне.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию финала Светлана Кузнецова – Мэдисон Кис на турнире категории Premier 5 в Цинциннати