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Медведев — самый молодой победитель турнира в Цинциннати с 2008 года

Медведев — самый молодой победитель турнира в Цинциннати с 2008 года
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл бельгийца Давида Гоффена в финале турнира в Цинциннати (США), впервые став победителем «Мастерса». Кроме того, он стал самым молодым чемпионом этого турнира со времён победы Энди Маррея, состоявшейся в 2008 году. Свой титул в Цинциннати Маррей сумел взять в 21 год, тогда как Медведев отпраздновал успех в 23 года.

Медведев третью неделю подряд играл в финалах турниров. После двух поражений Даниил со второй попытки выиграл «Мастерс». Неделю назад он уступил в Монреале испанцу Рафаэлю Надалю.

Медведев завоевал пятый титул в карьере, второй в сезоне-2019 и стал первым россиянином, выигравшим «Мастерс» в Цинциннати.

19 августа Медведев стал пятой ракеткой мира. Россиянин поднялся столь высоко в рейтинге АТР впервые с 2010 года, когда пятую строчку занимал Николай Давыденко.

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