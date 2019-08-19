Медведев — самый молодой победитель турнира в Цинциннати с 2008 года

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл бельгийца Давида Гоффена в финале турнира в Цинциннати (США), впервые став победителем «Мастерса». Кроме того, он стал самым молодым чемпионом этого турнира со времён победы Энди Маррея, состоявшейся в 2008 году. Свой титул в Цинциннати Маррей сумел взять в 21 год, тогда как Медведев отпраздновал успех в 23 года.



Медведев третью неделю подряд играл в финалах турниров. После двух поражений Даниил со второй попытки выиграл «Мастерс». Неделю назад он уступил в Монреале испанцу Рафаэлю Надалю.



Медведев завоевал пятый титул в карьере, второй в сезоне-2019 и стал первым россиянином, выигравшим «Мастерс» в Цинциннати.



19 августа Медведев стал пятой ракеткой мира. Россиянин поднялся столь высоко в рейтинге АТР впервые с 2010 года, когда пятую строчку занимал Николай Давыденко.

Медведев: было бы неприятно проигрывать три финала подряд