Медведев поднялся на пятую строчку в чемпионской гонке ATP
В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 19 августа российский теннисист Даниил Медведев, завоевавший титул на турнире серии «Мастерс-1000» в Цинциннати (США), поднялся на пятую строчку.
Чемпионская гонка ATP. 19 августа
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 7225.
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 7085.
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 5150.
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 3835.
5 (6). Даниил Медведев (Россия) — 3605.
6 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 3150.
7 (7). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2340.
8 (8). Кей Нисикори (Япония) — 2090.
9 (9). Фабио Фоньини (Италия) — 1955.
10 (10). Александр Зверев (Германия) — 1940.
...
18 (17). Карен Хачанов (Россия) — 1415...
38 (55). Андрей Рублёв (Россия) — 917.
Медведев впервые в карьере стал пятой ракеткой мира
«Это невероятный теннис». Даже Джокович восхищён чемпионской игрой Медведева!
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