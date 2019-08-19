Кузнецова поднялась на 47-ю позицию в чемпионской гонке WTA

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 19 августа японка Наоми Осака поднялась на пятую строчку, украинка Элина Свитолина — на девятую.
Лучшая из россиянок, Екатерина Александрова, располагается на 36-й позиции. Её соотечественница Светлана Кузнецова, проигравшая в финале турнира в Цинциннати американке Мэдисон Кис, заняла 47-ю строчку.
Чемпионская гонка WTA. 19 августа
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 5236.
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 4722.
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 4546.
4 (4). Петра Квитова (Чехия) — 3766.
5 (6). Наоми Осака (Япония) — 3536.
6 (5). Кики Бертенс (Нидерланды) — 3505.
7 (7). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2850.
8 (8). Бьянка Андрееску (Канада) — 2727.
9 (10). Элина Свитолина (Украина) — 2684.
10 (9). Серена Уильямс (США) — 2635.
...
36 (38). Екатерина Александрова (Россия) — 1062…
39 (42). Вероника Кудерметова (Россия) — 1010...
47 (149). Светлана Кузнецова (Россия) — 896...
60 (57). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 790...
74 (79). Дарья Касаткина (Россия) — 628...
76 (72). Анна Блинкова (Россия) — 619...
78 (74). Анастасия Потапова (Россия) — 591...
87 (84). Маргарита Гаспарян (Россия) — 531.
88 (85). Наталья Вихлянцева (Россия) — 524.
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