Кузнецова поднялась на 47-ю позицию в чемпионской гонке WTA

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 19 августа японка Наоми Осака поднялась на пятую строчку, украинка Элина Свитолина — на девятую.

Лучшая из россиянок, Екатерина Александрова, располагается на 36-й позиции. Её соотечественница Светлана Кузнецова, проигравшая в финале турнира в Цинциннати американке Мэдисон Кис, заняла 47-ю строчку.

Чемпионская гонка WTA. 19 августа

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 5236.

2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 4722.

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 4546.

4 (4). Петра Квитова (Чехия) — 3766.

5 (6). Наоми Осака (Япония) — 3536.

6 (5). Кики Бертенс (Нидерланды) — 3505.

7 (7). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2850.

8 (8). Бьянка Андрееску (Канада) — 2727.

9 (10). Элина Свитолина (Украина) — 2684.

10 (9). Серена Уильямс (США) — 2635.

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36 (38). Екатерина Александрова (Россия) — 1062…

39 (42). Вероника Кудерметова (Россия) — 1010...

47 (149). Светлана Кузнецова (Россия) — 896...

60 (57). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 790...

74 (79). Дарья Касаткина (Россия) — 628...

76 (72). Анна Блинкова (Россия) — 619...

78 (74). Анастасия Потапова (Россия) — 591...

87 (84). Маргарита Гаспарян (Россия) — 531.

88 (85). Наталья Вихлянцева (Россия) — 524.

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