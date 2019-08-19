Потапова вышла во второй круг соревнований в Бронксе, Гаспарян — нет

Российская теннисистка Анастасия Потапова не без проблем одержала победу в стартовом матче на хардовых соревнованиях в Бронксе (США). В трёх партиях она оказалась сильнее бельгийки Элисон Ван Эйтванк — 4:6, 6:4, 6:2.



Продолжительность матча составила 2 часа 9 минут. На счету Потаповой 6 двойных ошибок и 6 брейк-пойнтов из 9. Её соперница отметилась тремя подачами навылет, 5 двойными ошибками и 4 брейками.



Следующей соперницей Потаповой станет чешская теннисистка Катерина Синякова.



Ещё одной представительницей России в первом раунде соревнований стала Маргарита Гаспарян. В двух сетах 60-я ракетка мира уступила итальянке Камиле Джорджи — 3:6, 2:6.

Напомним, соревнования в Бронксе проводятся впервые. Ранее турнир проходил в Нью-Хэйвене.