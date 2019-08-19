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Потапова вышла во второй круг соревнований в Бронксе, Гаспарян — нет

Потапова вышла во второй круг соревнований в Бронксе, Гаспарян — нет
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Анастасия Потапова не без проблем одержала победу в стартовом матче на хардовых соревнованиях в Бронксе (США). В трёх партиях она оказалась сильнее бельгийки Элисон Ван Эйтванк — 4:6, 6:4, 6:2.

Продолжительность матча составила 2 часа 9 минут. На счету Потаповой 6 двойных ошибок и 6 брейк-пойнтов из 9. Её соперница отметилась тремя подачами навылет, 5 двойными ошибками и 4 брейками.

Следующей соперницей Потаповой станет чешская теннисистка Катерина Синякова.

Ещё одной представительницей России в первом раунде соревнований стала Маргарита Гаспарян. В двух сетах 60-я ракетка мира уступила итальянке Камиле Джорджи — 3:6, 2:6.

Напомним, соревнования в Бронксе проводятся впервые. Ранее турнир проходил в Нью-Хэйвене.

19 августа 2019 года, понедельник. 18:20 МСК
Бронкс. 1-й круг
Матч окончен
Элисон Ван Эйтванк
66
Бельгия
Элисон Ван Эйтванк
Э. Ван Эйтванк
1 : 2
Анастасия Потапова
76
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
1 2 3
           
6 4 2
4 6 6
           
19 августа 2019 года, понедельник. 18:40 МСК
Бронкс. 1-й круг
Матч окончен
Камила Джорджи
58
Италия
Камила Джорджи
К. Джорджи
2 : 0
Маргарита Гаспарян
60
Россия
Маргарита Гаспарян
М. Гаспарян
1 2 3
           
6 6  
3 2  
           
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