Потапова вышла во второй круг соревнований в Бронксе, Гаспарян — нет
Российская теннисистка Анастасия Потапова не без проблем одержала победу в стартовом матче на хардовых соревнованиях в Бронксе (США). В трёх партиях она оказалась сильнее бельгийки Элисон Ван Эйтванк — 4:6, 6:4, 6:2.
Продолжительность матча составила 2 часа 9 минут. На счету Потаповой 6 двойных ошибок и 6 брейк-пойнтов из 9. Её соперница отметилась тремя подачами навылет, 5 двойными ошибками и 4 брейками.
Следующей соперницей Потаповой станет чешская теннисистка Катерина Синякова.
Ещё одной представительницей России в первом раунде соревнований стала Маргарита Гаспарян. В двух сетах 60-я ракетка мира уступила итальянке Камиле Джорджи — 3:6, 2:6.
Напомним, соревнования в Бронксе проводятся впервые. Ранее турнир проходил в Нью-Хэйвене.
19 августа 2019 года, понедельник. 18:20 МСК
Бронкс. 1-й круг
Матч окончен
66
Элисон Ван Эйтванк
Э. Ван Эйтванк
1 : 2
76
Анастасия Потапова
А. Потапова
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