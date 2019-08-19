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Ошибки Кирьоса и чеканка Шварцмана — в обзоре самых забавных моментов недели

Ошибки Кирьоса и чеканка Шварцмана — в обзоре самых забавных моментов недели
Теннис / ATP 0

Официальный канал АТР в YouTube опубликовал подборку самых забавных моментов с завершившихся соревнований в Цинциннати.

Главным героем более, чем половины моментов является самый одиозный теннисист современности Ник Кирьос. Австралиец ошибался при игре смэшем, выбивал мяч за стадион и радовался выигранному очку при счёте 0:5 в матче парного разряда.

Эффектным действием отличился аргентинец Диего Шварцман. Один из самых низкорослых теннисистов порадовал болельщиков филигранным чувством мяча. Интересно, что сам Диего не раз признавался, что близко общается с легендарным Диего Марадоной.

Напомним, чемпионом турнира стал россиянин Даниил Медведев. В решающем матче он оказался сильнее бельгийца Давида Гоффена — 7:6 (7:3), 6:4.

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