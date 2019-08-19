Ошибки Кирьоса и чеканка Шварцмана — в обзоре самых забавных моментов недели

Официальный канал АТР в YouTube опубликовал подборку самых забавных моментов с завершившихся соревнований в Цинциннати.



Главным героем более, чем половины моментов является самый одиозный теннисист современности Ник Кирьос. Австралиец ошибался при игре смэшем, выбивал мяч за стадион и радовался выигранному очку при счёте 0:5 в матче парного разряда.



Эффектным действием отличился аргентинец Диего Шварцман. Один из самых низкорослых теннисистов порадовал болельщиков филигранным чувством мяча. Интересно, что сам Диего не раз признавался, что близко общается с легендарным Диего Марадоной.

Напомним, чемпионом турнира стал россиянин Даниил Медведев. В решающем матче он оказался сильнее бельгийца Давида Гоффена — 7:6 (7:3), 6:4.