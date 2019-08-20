Квитова — о вооружённом нападении на неё: у меня забрали мою любовь

Чешская теннисистка Петра Квитова рассказала, как приходила в себя после нападения вооружённого преступника в собственном доме в 2016 году. Нападавший ударил Петру ножом, повредив связки и сухожилия левой руки.
«Конечно, я не ожидала столкнуться с подобным. После нападения я долгое время ощущала пустоту. У меня забрали мою любовь, теннис. Я хотела не просто вернуться, а вновь играть на самом высоком уровне. Это было вызовом для меня.
Я умоляла получить шанс вновь играть и побеждать. Я не знала, как буду себя чувствовать после возвращения на корт на «Ролан Гаррос» в 2017 году. Не знала, как буду реагировать. Думала, что, может быть, стану плакать. Однако я испытала настоящее счастье.
По ходу матча у меня появились страшные воспоминания, но больше я всё же думала об игре. Я горжусь этим. Должна признаться, что всё же плакала после игры. Слышала, что другие девушки, глядя на меня, также расплакались", — цитирует Квитову Tennis World USA.
Петра является двукратной победительницей Уимблдона.
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