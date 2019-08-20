Четвертьфиналист Уимблдона поставил Федерера выше Джоковича и Надаля

Четвертьфиналист Уимблдона 2019 года, аргентинский теннисист Гидо Пелья рассказал, кого из игроков «Большой тройки» он ставит на первое место.

«Федерер, Надаль и Джокович уникальны. Но я думаю, что, если мы говорим „Федерер“, это то же самое, что сказать „теннис“. Поэтому я поставлю его выше всех», — приводит слова Пельи La Nacion.

Гидо также рассказал, какой совет дал бы своему сыну, если бы тот начал играть в теннис.

«Я бы не вкладывал ему в руку ракетку, как поступили со мной. Нужно посмотреть, как всё будет складываться. Если ничего не будет получаться — хорошо. Если же всё пойдёт отлично, я найму ему лучшего тренера и стану поддерживать его, но вмешиваться в его карьеру не стану», — сказал Пелья.