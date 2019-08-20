Четвертьфиналист Уимблдона поставил Федерера выше Джоковича и Надаля
Четвертьфиналист Уимблдона 2019 года, аргентинский теннисист Гидо Пелья рассказал, кого из игроков «Большой тройки» он ставит на первое место.
«Федерер, Надаль и Джокович уникальны. Но я думаю, что, если мы говорим „Федерер“, это то же самое, что сказать „теннис“. Поэтому я поставлю его выше всех», — приводит слова Пельи La Nacion.
Гидо также рассказал, какой совет дал бы своему сыну, если бы тот начал играть в теннис.
«Я бы не вкладывал ему в руку ракетку, как поступили со мной. Нужно посмотреть, как всё будет складываться. Если ничего не будет получаться — хорошо. Если же всё пойдёт отлично, я найму ему лучшего тренера и стану поддерживать его, но вмешиваться в его карьеру не стану», — сказал Пелья.
Куэртен: Федерер может победить тебя, даже не вспотев
- 20 августа 2019
-
12:57
-
12:38
-
12:14
-
11:24
-
11:16
-
10:30
-
10:03
-
09:53
-
09:40
-
08:56
-
08:42
-
08:24
-
08:08
-
01:03
-
00:43
-
00:10
- 19 августа 2019
-
23:40
-
22:46
-
22:21
-
22:05
-
22:05
-
20:53
-
20:40
-
20:14
-
20:14
-
19:30
-
18:58
-
18:23
-
17:55
-
17:27
-
16:29
-
15:07
-
14:13
-
13:34
-
12:57
Партнерский контент