Давыденко рассказал об условиях продолжения совместной работы с Хачановым

Экс третья ракетка мира Николай Давыденко подтвердил, что будет работать в команде второй ракетки России Карена Хачанова. Ранее стало известно, что Николай готовил Карена к турниру в Вашингтоне.



«Сейчас у нас есть договорённости о том, чтобы я поехал с ним в Санкт-Петербург, в Пекин и Шанхай. Окончательно понятно всё будет чуть позже, после US Open. Его постоянный тренер Ведран Мартич планирует взять выходные, и они оба хотели бы, чтобы с ним на этих турнирах кто-то был, мог подсказать в важный момент. Мне тоже свой график для Карена приходится перестраивать.



Психологически я пока ему помогать не могу. Пока недостаточно хорошо его знаю. В первую очередь идёт тактическая работа и кое-какие технические штрихи касательно направления ударов. Может быть, в дальнейшем, когда я буду ездить с ним больше и узнаю его получше, смогу подсказывать и в плане психологии. Он же меня привлекал именно как игрока с опытом нахождения в топ-10, чтобы помогал ему во всех моментах, в том числе психологических. Подсказывал, как выходить из каких-то ситуаций. А я пока не могу ему это объяснить. Мало того, чтобы я что-то сказал. Главное, чтобы он ещё услышал и понял. Над этим тоже надо работать. И это небыстро», — цитирует Давыденко «Спорт-экспресс».