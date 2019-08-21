Южный: Рублёва преследуют травмы, которых в его возрасте быть не должно

Бывшая восьмая ракетка мира россиянин Михаил Южный оценил выступление в сезоне соотечественника Карена Хачанова.
«Спад в начале текущего сезона — естественный процесс. Плюс он пытался поменять ракетку, что сыграло злую шутку. Но вторая половина года складывается лучше. Я думаю, он в этом сезоне ещё может громко заявить о себе», — приводит слова Южного «РБК-Спорт».
Михаил также выразил уверенность в том, что 21-летний Андрей Рублёв сможет составить конкуренцию Хачанову и Даниилу Медведеву.
«Андрея, начиная с прошлого года, преследуют травмы. Причём такие, каких в его возрасте, в моём понимании, быть не должно — они очень серьёзные. Здоровье вытекает из тренировочного процесса. Моё мнение — для того, чтобы показывать хорошие результаты не эпизодически, а на протяжении всего года, как Хачанов с Медведевым, надо менять кое-что в тренировочном процессе. И, да, Андрей со временем может составить им конкуренцию», — сказал Южный.
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