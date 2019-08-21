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Виландер пояснил, почему Серена Уильямс более не пугает своих соперниц

Виландер пояснил, почему Серена Уильямс более не пугает своих соперниц
Теннис / US Open 2019 0

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», аналитик телеканала Eurosport Матс Виландер проанализировал выступления американки Серены Уильямс, которая после родов не сумела выиграть ни одного мэйджора. Более того, опытная теннисистка трижды проигрывала в финалах ТБШ.

«Фактор страха перед Сереной больше не работает. Особенно если мы говорим о молодых теннисистках. Она не была стабильной на протяжении последних четырёх или пяти лет, не сыграла достаточно турниров, не одержала достаточно побед.

Взять того же Надаля и Федерера. Их соперники боятся намного больше, ведь они выигрывают практически все турниры, в которых участвуют», — цитирует Виландера Tennis365.

Напомним, в настоящее время 38-летняя Серена Уильямс является восьмой ракеткой мира.

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