Виландер пояснил, почему Серена Уильямс более не пугает своих соперниц

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», аналитик телеканала Eurosport Матс Виландер проанализировал выступления американки Серены Уильямс, которая после родов не сумела выиграть ни одного мэйджора. Более того, опытная теннисистка трижды проигрывала в финалах ТБШ.
«Фактор страха перед Сереной больше не работает. Особенно если мы говорим о молодых теннисистках. Она не была стабильной на протяжении последних четырёх или пяти лет, не сыграла достаточно турниров, не одержала достаточно побед.
Взять того же Надаля и Федерера. Их соперники боятся намного больше, ведь они выигрывают практически все турниры, в которых участвуют», — цитирует Виландера Tennis365.
Напомним, в настоящее время 38-летняя Серена Уильямс является восьмой ракеткой мира.
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